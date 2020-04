Video intervista con Magatti: "Un terzo dei positivi comaschi sono all'interno delle strutture di ricovero"

In questi giorni in cui dominano i numeri legati all'emergenza coronavirus, c'è una voce che da settimane cerca di dare una interpretazione a quei dati che abbia un senso. Stiamo parlando di Bruno Magatti, docente e consigliere comunale, impegnato in una battaglia a colpi di articolati post sulla sua pagina Facebook. Lo abbiamo intevistato per provare a fare un po' d'ordine intorno alla quotidiana conta di morti e dei contagiati che sta angosciando tutta Italia e in particolare la nostra Lombardia, il cui sistema sanitario è andato evidentemente in tilt, non solo negli ospedali ma anche nelle Rsa, diventati luoghi di contagio virale.