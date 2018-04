Pasqua a Como, turisti all'assalto: incredibile coda per la funicolare

Colonne d'auto sulla Regina e sulla Lariana: spostarsi in auto è stato un incubo

Spostarsi in auto a Pasqua lungo il lago di Como è stato un incubo per migliaia di automobilisti, turisti e comaschi. Code di due ore da Faggeto Lario a Como, e quasi 10 chilometri di colonna lungo la statale Regina. Spostarsi coi mezzi pubblici non avrebbe cambiato niente lungo quelle strade, vista l'assenza di corsie preferenziali. Anche chi ha voluto (o dovuto) prendere la funicolare ha fatto i conti con un super affollamento. Il video girato nella mattina di Pasqua è eloquente. Una coda così, per salire a Brunate in Funicolare, non si era mai vista,