Video da Sagnino: il cinghiale a spasso per le strade del quartiere

Quanti di voi fanno una corsetta mattutina? Nessuno stupore quindi nel vedere un runner sul marciapiete alle 6.30. Non fosse che per il fatto che questo corridore di “gambe” ne ha 4 ed è un cinghiale. Molto preoccupato Vittorio Mottola, ex consigliere del Comune di Como e sempre attivo nella vita civica: "con i cinghiali non si scherza!”.