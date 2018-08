Fallimento casinò Campione, svuotata la cassa: via il portavalori tra i fischi dei cittadini. Il video

E' stato svuotato il caveau del casinò di Campione d'Italia. Tra i fischi dei cittadini, il furgone portavalori contenente la cassa ha lasciato nel pomeriggio di giovedì 2 agosto 2018 la casa da gioco dell'enclave: all'interno i soldi rimasti nelle diverse casseforti: una cifra che dovrebbe essere molto consistente, rimasta bloccata da quando è stato dichiarato il fallimento della società di gestione, con l’immediata chiusura del casinò. Decisione che ha portato alla protesta di dipendenti e sindacati in Regione e in Prefettura a Como nei giorni scorsi.

La decisione è stata presa dai tre curatori fallimentari nominati dal Tribunale di Como ed entrerà ora a far parte dell’esercizio del fallimento. L’adunanza dei creditori è stata fissata il 28 gennaio. Il portavalori è stato scortato da due pattuglie dei carabinieri fino all’ingresso di Campione e poi preso in custodia dalla polizia svizzera per il tratto in territorio elvetico.

Come si vede nel video, pubblicato sulla pagina facebook "Salviamo Campione", il portavalori si è allontanato tra i fischi e gli applausi ironici dei dipendenti.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsalviamocampione%2Fvideos%2F434610007052892%2F&show_text=1&width=269" width="269" height="748" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media" allowFullScreen="true"></iframe>

Intanto giovedì 2 agosto il comune di Campione ha individuato 3 consulenti, esperti in diritto fallimentare e diritto amministrativo, affidando loro l'incarico di studiare le carte del fallimento e capire se, all'interno del quadro legislativo in vigore, sia possibile chiedere e ottenere che la casa da gioco dell'enclave riapra i battenti anche in esercizio provvisorio.

I dettagli di questo estremo tentativo di salvare i posti di lavoro dei dipendenti del casinò saranno probabilmente resi noti nel corso della conferenza stampa convocata dal sindaco Roberto Sailmoiraghi per il 3 agosto.