Una canzone per Lorenzo Floro: il ricordo degli amici. Il video

Una canzone per ricordare Lorenzo Floro, il ragazzo di 18 anni di Faloppio morto dopo il terribile incidente avvenuto a Solbiate nella notte di domenica 10 giugno 2018. Lo schianto della moto su cui viaggiava contro un muro non gli ha dato scampo.

La canzone, intitolata "Resta con noi", è stata pubblicata su youtube giovedì 14 giugno, sul canale di uno degli amici di Lorenzo YoungFara Official, scritta e cantata proprio da quegli amici che tanto volevano bene a Lorenzo.

"In memoria di un fratello", questa prima frase che compare nel video, che raccoglie una carrellata di fotografie in cui Lorenzo appare sorridente insieme ai suoi amici. Gli stessi che hanno voluto ricordarlo con questo commovente testo, a partire dal ritornello: "Riposa in pace caro fratello, un abbraccio, siamo qua. Il nostro Terry che vola con noi, con noi, con noi."

"Ti ricorderemo sempre, come volevi tu", la frase che chiude il video seguita dalla carrellata di nomi degli amici dello sfortunato giovane.