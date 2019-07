Camion ribaltato a Veniano: il video

Incidente in via per Fenegrò a Veniano nella tarda mattinata. Un camion adibito al sollevamento di persone e cose si è ribaltato in prossimità di una rotatoria. L'autista di 58 anni è uscito pressoché illeso ma lo spavento e la preoccupazione per la sua incolumità sono stati grandi: è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Lurate Caccivio e un'automedica, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale per l'uomo. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere il grosso mezzo dalla carreggiata e dallo spartitraffico sul quale è finito in parte dopo il ribaltamento.