Alzate Brianza, la Bobo Dance dell’Educamp conquista Vieri e finisce su Italia 1: il video

Da Alzate Brianza alla pagina Instagram di Christian Vieri fino a Sport Mediaset su Italia 1. Non si aspettavano di certo questo successo i ragazzi dell'Educamp di Alzate Brianza quando hanno girato il video della "Bobo dance", il tormentone estivo inventato dall'ex calciatore, il balletto che prevede di muovere un solo braccio a tempo di musica sulle note di "Funky Nassau" e che ha conquistato il web, diventando virale.

Tutto risale a venerdì 27 luglio 2018: "Abbiamo terminato ieri la terza settimana del campo estivo del Coni che coinvolge 120 bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni e che si svolge ad Alzate ormai da 4 anni- spiega il coordinatore del camp Mattia Riva- e come conclusione abbiamo pensato per gioco di girare questo video".

Nei 15 secondi di video si vedono i ragazzi, tutti con la maglietta bianca, seguti sugli spalti del centro sportivo comunale . Quando parte l'inconfondibile momento del tormentone, si alzano e si mettono a ballare come Vieri, sventolando alcune bandiere.

Un semplice gioco, poi postato su Instagram da uno degli organizzatori, Andrea Alborghetti taggando Vieri.

E qui la sorpresa: Bobo Vieri in serata ha condiviso il video nelle storie della propria pagina Instagram.

Ma non è finita qui: un fotogramma del video dei ragazzi di Alzate Brianza viene scelto da Sport Mediaset per un servizio dedicato proprio ai tormentoni estivi, andato in onda sabato 28 luglio 2018 su Italia 1.

Doppia soddisfazione, dunque, per bambini e organizzatori che di certo quando hanno girato quei 15 secondi non si aspettavano tutto questo successo. "Lunedì lo diremo anche ai ragazzi che siamo finiti anche su Italia Uno - dice contento Mattia Riva".

E visto che quello di Alzate è un campo multisport, questa soddisfazione non poteva che essere frutto di un lavoro di squadra che Riva ci tiene a condividere con i suoi collaboratori: Andrea Melzi che ha avuto l’idea di fare il video, Andrea Alborghetti che ha contribuito a studiare coreografia e scenografia, Valentina Zappa, Enrico Borello, Nicolò Frigerio, Chiara Frigerio, Roberta Colombo, Simona Mascetti, Valentina Anzalone, Carlo Donghi e il coordinatore regionale Claudio Zanoni.