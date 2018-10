Molina di Faggeto, Villa Erba e il lago: ecco il video di Bleona Qereti

E' da poco stato reso disponibile sul web il videoclip di Bleona Qereti, la pop star di origine albanese che nota negli Stati Uniti come la "Madonna d'Albania", ma anche per avere scandalizzato la notte degli Oscar con un abito che lasciava davvero poco all'immaginazione. Nel mese di maggio 2018 Bleona Qereti ha visitato il Lago di Como. Non solo una visita di piacere ma anche e soprattutto un soggiorno di lavoro visto che ha girato in questi luoghi il suo ultimo videoclip. Sono ben riconoscibili nel video - intitolato Monster - la scala di Molina di Faggeto Lario, Villa Erba e diversi scorci del nostro lago.