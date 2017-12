Bivacco solidale a Como: il video della protesta

Centinaia di partecipanti davanti all'ex chiesa di San Francesco

Alle ore 10 di sabato 23 dicembre 2017 all'ex chiesa di San Francesco si è tenuto il bivacco solidale organizzato dall'associazione "Como senza frontiere" come forme di protesta in risposta all'episodio avvenuto il 18 dicembre, quando i vigili hanno allontanato i volontari che stavano distribuendo colazioni ai senzatetto davanti all'ex chiesa.