Spettacolare evento organizzato dalla Città dei Balocchi per la vigilia di Natale 2018. Un gruppo di operai di edilizia acrobatica ha predisposto uno dei più belli arrivi di Babbo Natale a Como da qaundo esiste la kermesse natalizia. Babbi Natale ed elfi si sono calati dal Duomo lasciando a bocca aperta piccoli e grandi che in gran numero li attendenvano in piazza Verdi per la solita tradizionale distribuzione dei doni ai bambini.