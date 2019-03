Spazza foglie rumoroso nella notte: il netturbino sveglia il bimbo

Ore 22.45 di mercoledì 6 marzo 2019: l'operatore ecologico passa camminando sul marciapiede imbracciando il soffiatore a motore per spazzare le foglie e la sporcizia. E' il suo lavoro, pulire le strade e gli angoli di questa città, ma il rumore prodotto dall'apparecchio è tale da disturbare la quiete notturna. In un appartamento che si affaccia su via Leoni a Como un telefonino riprende la scena: marito e moglie testimoniano così la causa del rumore che ha svegliato il loro bimbo che dormiva nella stanza accanto. La domanda che mamma e papà si pongono è: "E' consono all'orario indicato questo lavoro commissionato dala Comune di Como?".