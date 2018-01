Intervista ad Attilio Fontana al Birrificio di Como

Paratie, Pedemontana e "razza bianca": parla il candidato presidente alle Elezioni Regionali

Attilio Fontana, candidato governatore della Lombardia alle elezioni regionali 2018, è stato protagonista di una serata a lui dedicata al Birrificio di Como per presentare la sua candidatura non solo all'elettorato comasco della Lega Nord ma di tutto il centrodestra. A margine dell'incontro in un'affollata sala Fontana ha parlato del duplice impegno che l'uscente governatore Roberto Maroni ha preso con il territorio comasco: concludere i lavori del lungolago e delle paratie e rendere gratis la tangenziale di Como. E sulla sua infelice uscita riguardo "la razza bianca" ha confermato che si è trattato di una gaffe.