Sgominata la banda dei furti di tir e merci, arresti anche a Como: il video

11 persone, tutti cittadini italiani tra i 24 ai 68 anni d’età, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza nell'ambito di un'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Vimercate che ha portato a sgominare una banda dedita a furti e riciclaggio di mezzi pesanti, gasolio, trattori stradali e targhe di autoarticolati per un valore di circa un milione di euro. Come riporta Monza Today, l'operazione, condotta dai militari brianzoli, ha coinvolto oltre alla provincia di Monza e Brianza, anche Como, Bergamo, Lecco, Lodi e Piacenza. Gli undici indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e riciclaggio.