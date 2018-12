Il 6 dicembre alle 18.30 l'albero allestito in piazza Grimoldi si è illuminato per la prima volta in queste feste natalizie 2018. Tra cori, musica e luci proiettate sui palazzi circostanti l'albero di Natale ha arricchito ulteriormente la già magica e splendente atmosfera natalizia che si respira a Como.