Forte vento a Como, albero caduto sul lungolago: video

Intervento dei vigili del fuoco sul Lungo Lario Trieste a Como nella mattina di domenica 30 dicembre 2018 a causa del forte vento che sta spazzando la provincia: le raffiche hanno infatti spezzato un albero sulla passeggiata del lungolago all'altezza del ristorante La Darsena, poco prima della piazza della Funicolare.

Sul posto pompieri e polizia locale, impegnati in mattinata anche in altri interventi in città sempre per i danni causati dal vento.