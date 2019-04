Volontarie regalano abbracci gratis a Como, ecco perchè: la video intervista

"Un abbraccio è terapeutico e fa bene a chi lo riceve e a chi lo dà": è tutto qui il significato dell'iniziativa "Abbracci gratis", che domenica 31 marzo 2019 ha visto impegnate le volontarie del gruppo Con-tatto in piazza Duomo a regalare affetto e abbracci agli sconosciuti.

Un gesto che non è passato inosservato e che l'organizzatrice lariana della manifestazione (andata in scena in contemporanea in molte altre città italiane) spiega nella video intervista.