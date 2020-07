Tir bloccato in via Torno: traffico paralizzato in mezza Como

Traffico paralizzato in mezza Como a causa di un tir rimasto bloccato in via Torno. Il mezzo pesante stava forse cercando di fare inversione quando è rimasto bloccato di traverso occupando entrambe le corsie della strada. E' successo nel tardo pomeriggio del 9 luglio. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Como. Secondo le segnalazioni di alcuni lettori ci sono state pesanti conseguenze sulla viabilità cittadina con code su tutto viale Lecco, su via Dante e strade limitrofe. I disagi al traffico sono durati quasi un'ora.

