Notte di Capodanno, vietati i botti anche a Como

Anche a Como giro di vite su botti e petardi per la notte di Capodanno.

Il primo cittadino lariano Mario Landriscina venerdì 29 dicembre 2017 ha firmato l'ordinanza che vieta di accendere botti e petardi a chi non ha licenza o autorizzazione per le manifestazioni pubbliche.

Il divieto, dunque, è rivolto ai privati cittadini.

Nelle premesse dell'ordinanza il sindaco ricorda che l'utilizzo di botti e petardi, se pure lecito "nella misura in cui si faccia ricorso ad artifici pirotecnici di libera vendita nei termini e nei modi previsti", può essere pericoloso se fatto in zone particolarmente affollate o in presenza di bambini e anziani e può infastidire gli animali.

Il divieto

Il divieto è in vigore dalle 14 del 31 dicembre 2017 alle 8 del 1° gennaio 2018.

La prescrizione riguarda tutti i luoghi, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, tutte le vie, piazze ed aree pubbliche particolarmente frequentate o comunque in vicinanza di altre persone, in particolare bambini ed anziani, a meno di 100 metri da ospedali e case di riposo, in presenza di animali domestici e a meno di 100 metri da ricoveri per animali. Vietato anche far esplodere petardi e mortaretti da terrazze a balconi.

Il divieto riguarda, infine, l'accensione a meno di 100 metri da aree boschive e a rischio di incendio, tra cui porti ed aree di sosta. Nell'ordinanza si raccomanda, tra le altre cose, anche di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico e siano dotati della marchiatura di conformità CE, di non raccogliere eventuali botti inesplosi e di non affidare questi prodotti ai bambini

Le sanzioni

Per i trasgressori sono previste multe da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.

Como non è l'unica a vietare i botti nella notte di Capodanno: un'ordinanza analoga è stata firmata anche dal sindaco di Erba.