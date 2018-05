Quando le regole non sono uguali per tutti: sacchi neri alla scuola comunale (ma sarebbero vietati)

Da circa cinque anni è in vigore a Como il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, quello che ha obbligato tutti a dotarsi di due tipi di sacchi (giallo per la plastica e trasparente per l'indifferenziata) e tre bidoni (blu per la carta, verde per vetro e metallo e marrone per l'organico). Severamente vietati i vecchi sacchi neri. Ve li ricordate? Se ve li siete dimenticati potete andare a vedere come sono fatti in via Fiume, fuori dalla scuola primaria Corrado e Giulio Venini, dove vengono esposti sistematicamente.

Il caso è tutt'altro che nuovo, basta pensare che QuiComo aveva segnalato la situazione già nel gennaio del 2016, quando l'allora assessore all'Ambiente Bruno Magatti dichiarò che i sacchi neri erano vietati ovunque e che fosse molto improbabile che potesse essere data una deroga alla scuola fino ad esaurimento scorte. Anche perché, dopo tutti questi anni, le scorte dovrebbero pur essere esaurite, ma anche qualora non fosse così forse sarebbe comunque tempo di adeguarsi alle regole che sono state imposte a tutti i cittadini e commerciani e che sono anche costate qualche sacrificio per potersi adeguare alle richieste dell'amministrazione.

Del resto se un cittadino privato o un negoziante sbaglia e viola le regole della differenziata rischia di incappare in qualche sanzione amministrativa. E' mai possibile che un ente pubblico, che in quanto tale dovrebbe rispettare ancor più degli altri le norme stabilite dal Comune, si ostini a utilizzare i sacchi neri che, come detto, non sono più ammessi?

Nella nostra fotogallery riportiamo qualche scatto realizzato da alcuni lettori. Tutti scatti realizzati in giorni differenti.