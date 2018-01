Nuovi orari per l'ufficio Immigrazione della Questura di Como.

Dal 5 febbraio 2018 lo sportello sarà aperto al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 ed il pomeriggio nelle giornate di martedì e giovedì dalle 14 alle 17 per la consegna dei diversi titoli di soggiorno.

Sempre nelle giornate di martedì e giovedì dalle 14 alle 17 sarà attivato un punto informazioni per gli utenti.