Estate a Como e uffici pubblici: dal 15 luglio sospeso il mercoledì del cittadino

Da metà luglio il Mercoledì del CIttadino verrà sospeso praticamente in tutti gli uffici pubblici di Como dove è in vigore. L'ultimo giorno di orario continuato dalle 8.30 alle 15.30 (che consente di recarsi agli sportelli il mercoledì anche nell'ora di pranzo) sarà mercoledì 10 luglio. Il primo Mercoledì del Cittadino dopo la pausa estiva sarà quello del 18 settembre. Queste modifiche riguardano, per esempio, gli uffici Comunali e quelli della Prefettura.