Rimpallo tra uffici solo momentaneo e per non interrompere il servizio

La scena fantozziana ritratta da un lettore di QuiComo in questo video non è la norma. Ci tengono a spiegarlo dal Comune di Como. Infatti, la persona in servizio nell'ufficio che avrebbe dovuto accogliere il pubblico per le pratiche di occupazione del suolo pubblico era momentaneamente in pausa pranzo. Trattandosi del Mercoledì del Cittadino per non interrompere il servizio gli utenti sono stati solo momentaneamente dirottati a un altro ufficio del settore urbanistica. E' vero che agli occhi del lettore la scena è stata comica, ma non si può dire che si sia trattato di un disservizio. Sodpratutto non è una cosa che accade tutti i giorni.

