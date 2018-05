Mostra su Terragni a Como, il comune cerca foto e ricordi dell’asilo Sant’Elia

L'assessorato alla Cultura del Comune di Como è alla ricerca di materiali privati - foto, racconti, aneddoti, ricordi, testimonianze - legati all'Asilo Sant'Elia di via Alciato negli anni '30.

Il materiale raccolto verrà valorizzato nell'ambito delle attività collaterali promosse per la mostra "Giuseppe Terragni per i bambini: l'Asilo Sant'Elia" che si terrà dall'8 giugno al 4 novembre 2018 in Pinacoteca.

Ex alunni, docenti, abitanti del quartiere: tutti coloro che hanno legato un pezzo della loro vita all'Asilo e hanno voglia di condividerlo sono invitati a mettersi in contatto con Palazzo Cernezzi. La ricerca ha lo scopo di coinvolgere la comunità direttamente attraverso il racconto di una fase storico/sociale significativa della città.

l termine per consegnare i materiali o le testimonianze è il 31 maggio 2018. Contatti e informazioni: cultura@comune.como.it, telefono 338.7258128.

Continua, quindi, la volontà di valorizzare il patrimonio del Razionalismo comasco: lo scorso mese di febbraio comune e Archivio Terragni hanno siglato un protocollo di intesa che prevede una collaborazione continuativa con diversi obiettivi di interesse per la città e per il territorio, tra i quali ottenere il riconoscimento internazionale dell'architettura razionalista comasca come patrimonio dell'umanità.