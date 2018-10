Raccolta rifiuti a Como, incontri con i cittadini per spiegare le modifiche

Sta per iniziare in diversi quartieri della città una serie di incontri informativi con l'assessore all'Ambiente Marco Galli sul tema della raccolta differenziata alla luce delle ultime modifiche.

Il primo in programma è martedì 16 ottobre, alle ore 21 al Centro Civico di Lora (in via di Lora 22). Tutti sono invitati a partecipare. I prossimi incontri programmati: martedì 23 ottobre alle ore 21 al Centro Civico di Albate (via Sant'Antonino 2/4), e mercoledì 24 ottobre alle ore 21 al Centro Civico di Sagnino (via Segantini 2).