Soffitto pericolante, chiusa la piscina di Muggiò

La piscina di Muggiò è stata chiusa perché alcune parti del controsoffitto sono risultate instabili. L'impianto resterà chiuso in attesa delle ulteriori verifiche necessarie. Il Comune di Como ha fatto sapere che le procedure di verifica della struttura sono già state attivate ma per il momento non è possibile sapere quando l'impianto potrà riaprire al pubblico. Si tratta di un notevole disagio per gli utenti della piscina che dovranno trovare un'alternativa sia per i corsi delle associazioni sportive sia per l'attività di diporto.

Non è la prima volta che la piscina di Muggiò è costretta a chiudere. A settembre dell'anno scorso la vasca fu svuotata per eseguire lavori urgenti. Ma di problemi per la struttura ce ne sono stati eccome in passato. Nel 2015 la tribuna era stata dichiarata inagibile.