Derby Como-Lecco: vietati vendita di alcolici, bicchieri e bottiglie di vetro vicino allo stadio

Sale la tensione a Como in vista della partita di calcio Como-Lecco di mercoledì 22 maggio 2019 alle 16.

Dopo i provvedimenti legati alla viabilità, con strade chiuse e divieti di sosta, per ragioni di incolumità pubblica, il Comune ha emesso un'ordinanza contingibile e urgente in vigore dalle ore 12 alle ore 18 di oggi, mercoledì.

"Ai titolari e agli addetti degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di commercio sulle aree pubbliche e dei laboratori di produzione artigianale di alimenti e bevande entro un raggio di 200 metri dallo stadio - si legge nell'ordinanza- è fatto divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsivoglia gradazione e di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e di metallo. Il divieto è esteso anche alla somministrazione di bevande in contenitori di vetro e di metallo.

I titolari e gli addetti di tali esercizi devono provvedere affinché gli avventori non portino all'aperto contenitori in vetro e metallo eventualmente serviti all'interno dei locali. E' fatto divieto a chiunque di introdurre bevande in contenitori di vetro e di metallo, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche a titolo gratuito, nella zona di svolgimento della manifestazione".