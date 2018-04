Como, notaio gratis in comune per i cittadini

Presso il Comune di Como è attivo il servizio di consulenza gratuita per i cittadini promosso dall'ordine dei notai in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Palazzo Cernezzi ricorda che è possibile chiedere gratuitamente un parere su compravendite, mutui e successioni, previa prenotazione obbligatoria al numero 031/252043 (segreteria del sindaco) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

Il notaio riceve il mattino in comune con appuntamenti della durata massima di 30 minuti.