Mense scolastiche, il Comune di Como ha deciso: metà dei pasti saranno preparati da un'azienda esterna

La giunta del Comune di Como ha deciso: la metà dei pasti delle mense scolastiche saranno preparati dal un'azienda esterna. E' ora nero su bianco quanto anticipato nelle scorse settimane e che tante polemiche ha suscitato soprattutto tra i sindacati anche a causa dell'inevitabile taglio di personale assunto a tempo determinato dal Comune e impiegato in mense e refettori.

La delibera di giunta

La giunta comunale ha deliberato l'indirizzo per la sperimentazione della parziale esternalizzazione del servizio di ristorazione scolastica. Dal prossimo anno scolastico la gestione del servizio sarà di tipo misto, con la cessione del 53% della preparazione dei pasti destinati alle scuole a un gestore esterno che verrà scelto tramite apposito bando di concorso.

Cosa cambia

L'amministrazione comunale ha ascoltato le osservazioni emerse durante i tavoli di confronto e rivisto il piano di chiusura di alcune cucine. I plessi che usufruiranno del servizio esternalizzato saranno quelli non dotati di cucina che già attualmente ricevono i pasti, con l'aggiunta di quattro scuole che per caratteristiche particolari e/o necessità di adeguamenti imposti dall'Ast hanno cucine che non possono essere mantenute in funzione. Si tratta delle scuole di via Alciato, di Breccia, di Prestino e di Monteolimpino. Le altre cucine continueranno a funzionare grazie all'attività del personale a tempo indeterminato attualmente già impegnato con la stessa mansione.

"Il cambiamento di gestione della ristorazione scolastica - spiegano con una nota stampa da Palazzo Cernezzi - rappresenta l'avvio di un processo di modernizzazione complessiva che dovrà prevedere l'informatizzazione del sistema. L'obiettivo primario perseguito dall'amministrazione rimane mantenere elevato il livello qualitativo dei pasti serviti, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare".