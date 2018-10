Piscina di Muggiò, iniziati i lavori al soffitto pericolante: vasca chiusa per un mese

Doccia gelata per gli sportivi comaschi: chiusa per un mese la piscina di Muggiò a Como, dove alcune parti del controsoffitto sono risultate instabili.

Venerdì 19 ottobre sono iniziati i lavori di messa in sicurezza. Come spiega Palazzo Cernezzi in una nota, è necessario svuotare la vasca per poter montare dei trabattelli e rimuovere completamente il controsoffitto. Terminata quella fase, la vasca sarà di nuovo riempita e bisognerà attendere che l'acqua si scaldi fino alla temperatura minima indicata prima di poterla riaprire al pubblico. In assenza di imprevisti, si stima che le operazioni si possano completare nel giro di un mese.