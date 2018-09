Con 35mila euro all'anno Como Nuoto vince la gara per la sede. Pallanuoto Como aveva offerto il doppio

Il concorso pubblico per l'assegnazione della struttura di viale Geno in cui ha sede la Como Nuoto si è concluso con la conferma degli attuali gestori. La Como Nuoto ha vinto la gara. L'associazione sportiva di Giovanni Dato, cioè la Pallanuoto Como, non è riuscita a "spodestare" lo storico gestore che si è accaparrato nuovamente la sede con un'offerta economica di 35mila euro, cioè 10mila in più della base d'asta, ma ben la metà dell'offerta proposta dalla Pallanuoto Como.

Ecco perché la vicenda sebbene sia per il momento conclusa da un punto di vista amministrativo potrebbe trovare un nuovo capitolo sotto il profilo legale visto che, come annunciato dall'avvocatodella Pallanuoto Como, Roberto Rallo, "con 35mila euro quasi non si affitta nemmeno un ufficio a Como ufficio. Ora leggeremo bene le carte della gara e valuteremo se ci siano gli estremi per presentare ricorso. Ad ogni modo spero che con questo canone non venga impedito a nessuno di iscriversi, visto che si tratta di una struttura di proprietà del Comune".

Del resto le quote della Como Nuoto - che comunque, va detto, è un'associazione senza fine di lucro (requisito essenziale per partecipare alla gara) - vanno dai 230 euro per i bambini fino nati dal 2012 al 2014, fino a oltre 600 euro per gli adulti.

Va anche precisato, ovviamente, che il punteggio totale della gara non è formato dalla sola offerta economica, sebbene sia quella che salt subito all'occhio. Infatti, il bando prevedeva una serie di punteggi per la cosiddetta offerta tecnica, come ad esempio eventuali lavori di sistemazione o il personale dello staff. E' proprio su questi capitoli del bando che la Como Nuoto è riuscita a giocarsi l'aggiudicazione del bando, vincendo per meno di un punto sulla concorrente.