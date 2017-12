Carta d’identità elettronica a Como: in un mese già 300 richieste

Sono state già più di 300 le richieste presentate in comune a Como per ottenere la nuova carta d'identità elettronica. Tutte in poco meno di un mese, dalla prima settimana di dicembre, ovvero da quando è iniziato il rilascio a Palazzo Cernezzi. In questo articolo avevamo spiegato tempistiche, requisiti e costi.

Inutile però presentarsi all'anagrafe (come stanno facendo in molti) con un documento ancora valido chiedendo al suo posto la Cie: il Comune ricorda infatti che le carte di identità valide e integre non verranno sostituite fino alla naturale scadenza.

Per chi dovesse rinnovare il documento, è necessario prenotare l'appuntamento telefonando allo 031.252077 da lunedì a venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00, o con il servizio di prenotazione online del portale al seguente indirizzo: http://www.comune.como.it/.it/servizi/servizi-online/anagrafe-su-appuntamento/

Per rilascio di carte d'identità su appuntamento basa presentarsi allo sportello e all'orario previsti sulla ricevuta di appuntamento. Il Comune ricorda infine a chi avesse prenotato che prima di accomodarsi agli sportelli è bene verificare di avere con sé la documentazione e le copie richieste per la pratica e compilare la modulistica necessaria.

In questo video l'assessore Pettignano e la responsabile dei servizi demografici di Palazzo Cernezzi spiegano cosa bisogna fare per richiedere la CIE.