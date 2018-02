Como, strade chiuse e case senza corrente elettrica: la mappa dei disagi

Numerose abitazioni di Como mercoledì 28 febbraio 2018 restano senza corrente elettrica dalle ore 13.30 alle 16.30. Non si tratta dell'unico disagio causato da un cantiere pubblico in città. Infatti, sono in programma lavori in via Bixio, via D'Annunzio e ad Albate. QUi di seguito tutte le informazioni per conoscere i tipi di intervento, la durata e gli eventuali disagi arrecati ai cittadini.

Case senza luce e corrente in centro città

Enel Distribuzione ha segnalato saranno effettuati dei lavori sugli impianti e dalle 13,30 alle 16,30 verrà interrotta l'energia elettrica in viale Lecco (civici da 11 a 15, 19, da 23 a 31, 35, da 39 a 47, 51, da 57 a 61, da 65 a 77, da 77b a 79, da 83 a 85, 89, da 93 a 109, da 113 a 121), in via Dante (civici da 10 a 20, 26, da 30 a 34, 34b, 38, 42, 46, da 50 a 52, 56, da 60 a 64), in via Perlasca (civici da 2 a 8, da 1 a 1a, da 5 a 5a, da 9 a 11), in via Grossi (civici 1, 2, 3, 5), in via Sacco (civici 1, 2, 3).

Siccome durante i lavori l'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, la società invita a non commettere imprudenze e in particolare a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio si può consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (che inizia con "IT001E") presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

Lavori di Tim: strada chiusa in via Da Vinci

Da domani, 28 febbraio, fino alla fine dei lavori (termine ultimo il 30 marzo), Tim poserà dei minitubi in via Bixio nel tratto da largo Ceresio a via Leonardo Da Vinci, proseguendo lungo via Da Vinci fino a via Bellinzona e via Bignanico. Per consentire il cantiere, in via Da Vinci verrà sospesa la circolazione veicolare eccetto per i residenti, i frontisti, le forze dell'ordine e i soccorsi, e sarà vietata la sosta su entrambi i lati; in via Bellinzona (dal civico 25 fino a via Da Vinci) sarà istituito il senso unico alternato in orario notturno (dalle 20 alle 6 del mattino seguente); in via Bignanico (dal civico 53 fino all'incrocio con via Panoramica San Pietro), in base all'avanzamento dei lavori, sarà vietata la sosta.

Senso unico in via D'Annunzio

Per lavori di ripristino della massicciata stradale sulla corsia ascendente di via D'Annunzio (tratto da via Varesina a via Venturino), fino al 10 marzo dalle 9 alle 17 viene istituito il senso unico a scendere da San Fermo in via D'Annunzio nel tratto interessato dai lavori, con chiusura della corsia ascendente verso San Fermo. La bretella di collegamento tra via Varesina e via D'Annunzio (ristorante Cascine) è interdetta al transito con l'eccezione di residenti e frontisti. Il percorso alternativo indicato passa da via Risorgimento.

Lavori alla fognatura della Valbasca

Giovedì 1 marzo inizieranno degli interventi sulla fognatura nera di via Valbasca che richiederanno l'occupazione della strada da via Canturina fino all'angolo del lavatoio. Il passaggio dei veicoli sarà consentito solo ai residenti nella fascia di uscita mattutina prima delle 8 e per il rientro serale dopo le 18. L'ufficio tecnico potrà stimare il tempo necessario al completamento dell'intervento dopo l'inizio dello scavo e la verifica delle condizioni dei sottoservizi.