Cani smarriti, a Como vigili "armati" di lettore microchip per rintracciare i padroni

Un lettore di microchip alla polizia locale per rintracciare i proprietari dei cani smarriti. E' quanto sta consegnando in questi giorni, gratuitamente, il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dell’ATS Insubria alle Polizie Locali dei Comuni del territorio di Como.

Come funziona



Si tratta, come detto, di lettori di microchip che permettono di identificare e contattare il proprietario di un cane vagante, smarrito o ferito provvisto di chip e registrato all’anagrafe. Il servizio SMS di telefonia cellulare, con l’invio di un messaggio, ad un numero prestabilito, contenente il numero di chip del cane permette l’immediata identificazione del proprietario e la contestuale restituzione dell’animale, senza l’intervento dell’accalappiacani e il conseguente ricovero in canile sanitario, evitando quindi fattori di stress al cane ed anche le spese previste per questi servizi.

È bene ricordare che l’iniziativa prevede la fornitura gratuita, ai Comuni richiedenti, di lettori di microchip e l’abilitazione dei telefoni cellulari delle Polizie Locali o di altro personale autorizzato per rintracciare i proprietari di cani smarriti e contribuisce quindi anche all’attività di prevenzione del randagismo.

I Comuni, che hanno aderito al progetto, saranno inoltre abilitati all’utilizzo della banca dati Anagrafe degli Animali d’Affezione. Questo progetto è particolarmente significativo per la sensibilizzazione al benessere animale, evitando le conseguenze dello stress da ricovero e rappresenta un valido segnale di attenzione allo spirito civico dei cittadini offrendo una rapida restituzione dei cani senza necessità di accalappiamento.

E se a Como i vigili saranno armati di lettore per rintracciare i padroni dei cani smarriti, a Malnate invece effettueranno il test del Dna sulle feci dei cani per multare i padroni maleducati.