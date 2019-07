Posti barca a Como, il bando 2020-2024: come partecipare e tutte le informazioni

E' stato pubblicato dal comune di Como il bando per l'assegnazione dei posti barca di ormeggio nei porti / approdo per il periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

418 i posti disponibili così distribuiti:

porto Marina: n° 195 posti di ormeggio;

porto Marina 2: della consistenza di n° 104 posti di ormeggio;

porto di Sant’Agostino: della consistenza di n°73 posti di ormeggio, di cui 36 sulle gradinate;

porto di Tavernola: della consistenza di n° 34 posti di ormeggio;

molo di San Giorgio: della consistenza di n° 3 posti di ormeggio – da destinarsi principalmente alle forze dell’ordine e pubblica utilità;

approdo di Villa Olmo: della consistenza di n° 9 posti di ormeggio.

Tariffe posti barca

Il canone d’uso viene determinato moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto delle imbarcazioni, con un minimo fisso di mq. 10. Il canone annuo viene arrotondato all’euro superiore. Per l’anno 2020 i canoni, aggiornati in base alle variazioni degli indici Istat-costo della vita rispetto a quelli di riferimento fissati nel Regolamento approvato in data 30 giugno 2014, vengono così stabiliti:

Dove e come presentare domanda

Le domande vanno trasmesse sull'apposito modulo (pubblicato sul sito di Csu, http://www.csusrl.it/).

La domanda della concessione dell’ormeggio deve essere presentata in bollo utilizzando unicamente l'apposito modello che deve essere compilato in ogni sua parte e trasmesso ESCLUSIVAMENTE tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con timbro postale a far data dal 10/06/2019 al 09/07/2019 (termine ultimo) con precisazione che le istanze dovranno comunque pervenire all’Ente Gestore entro 10 giorni dal termine ultimo. Farà fede il timbro postale per la data di spedizione ed il timbro di protocollo di CSU per la data di ricevimento.

Dove si trova il modulo per la domanda

Il modello per l’inoltro è a disposizione dei richiedenti:

- la sede dell’Ente Gestore, Como Servizi Urbani Srl a Socio Unico – Como, via Giulini n.15;

- il Comune di Como – U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico.

- Sito web Como Servizi Urbani: www.csusrl.it

- Sito web Comune di Como all’indirizzo: www.comune.como.it

Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi a : Como Servizi Urbani Srl a Socio Unico tel. 031-26.22.56 indirizzo mail porti@csusrl.it.