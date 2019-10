Anagrafe di Como, martedì mattina: un solo sportello aperto

Martedì 1 ottobre 2019, ore 9.30: all'ufficio anagrafe del Comune di Como c'è un solo sportello aperto. Per la precisione è il numero 3. La segnalazione, con tanto di foto, arriva da un lettore di QuiComo che questa mattina si è recato all'Anagrafe per richiedere alcuni documenti. "Purtroppo c'era un solo sportello in funzione - ha raccontato - e le persone in coda erano circa venticinque. Un'assurdità per il Comune di una città capoluogo".