Abbondini d'Oro 2019: premiati i Cuochi di Como, La Stecca e la Polizia Locale

La Commissione per le Civiche Benemerenze nella seduta del 9 settembre ha approvato unanimemente l’assegnazione degli Abbondini d'Oro per l’anno 2019. Alla seduta della Commissione erano presenti il Presidente Matteo Ferretti, i consiglieri Fabio Aleotti, Davide Gervasoni, Vittorio Nessi, Antonella Patera, Pierangela Torresani, Andrea Valeri, l’assessore Elena Negretti delegata dal Sindaco e la Presidente del Consiglio Comunale, Anna Veronelli. La cerimonia di consegna delle civiche benemerenze, Abbondino d’oro 2019, si terrà a Villa Olmo, sabato 30 novembre alle ore 11. Qui di seguito i tre assegnatari e le relative motivazioni.

Associazione La Stecca (attività solidaristiche)

Per aver realizzato, in 60 anni di impegno gioioso, discreto e munifico “il ben per ul ben” e per aver promosso sentimenti di amicizia e fratellanza tra i coetanei di tre generazioni, mantenendo l’entusiasmo degli anni migliori, con lo sguardo e il cuore rivolti al prossimo e al futuro.

Associazione provinciale Cuochi di Como (mondo del lavoro)

Per il costante impegno nella promozione di un mestiere d’arte - che unisce creatività e metodo, misura e dedizione - nella formazione dei più giovani, nella valorizzazione della cultura gastronomica lariana e nel fattivo contributo alla realizzazione di eventi benefici, in particolare durante la Fiera di Sant’Abbondio.

Corpo di Polizia Locale (mondo del lavoro)

Per essere al servizio della collettività da 150 anni e aver saputo rispondere ai sempre crescenti bisogni della comunità locale - " Fra la gente, con la gente, per la gente"- con grande senso del dovere, umanità, passione e dedizione.