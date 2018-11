La spesa che non pesa: gli acquisti a domicilio per gli anziani di Monte Olimpino

Iperal, Auser Filo d’Argento e Auser Volontariato, tutti i mercoledì, offrono ad anziani e disabili un nuovo servizio: si può fare la spesa all'Iperal di via Bellinzona 111 e le borse saranno consegnate direttamente a casa. Per accedere al servizio è necessario avere il domicilio nella frazione di Monte Olimpino. E' necessario rivolgersi al personale del punto vendita per compilare la scheda di adesione al servizio. è possibile fare una spesa di massimo 4 sacchetti o di 3 sacchetti e un faldone dell’acqua. I prodotti surgelati sono esclusi. Chi fosse interessato, può rivolgersi ad Auser Como: telefono 031275038