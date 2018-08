Sofia, 13 anni, gravemente malata: l'associazione Lullaby di Maslianico organizza una festa per aiutarla

Sofia, 13 anni, è gravemente malata. E come spesso accade in questi casi costi e spese per le cure possono mettere mettere a dura prova una famiglia. Se ne rendono ben conto, anche se ancora molto giovani, i ragazzi della neo-nata associazione Lullaby di Maslianico. Una quindicina di studenti che hanno deciso di unirsi in un'associazione di volontariato per aiutare le persone in difficoltà, proprio partendo da Sofia, una ragazzina del loro paese che conoscono fin da quando era bambina.

L'8 settembre i ragazzi di Lullaby inaugurano la loro attività di beneficenza con un evento dedicato proprio a raccogliere fondi da devolvere alla famiglia di Sofia, in modo da poter alleggerire il peso economico delle costose cure.

I ragazzi di Lullaby

"Vogliamo essere d’esempio per trasmettere un messaggio positivo - spiega la giovane presidente Elena Rizzato - perché la beneficienza ormai tra noi giovani è catalogata come “noiosa” o da “adulti”. Noi siamo tutti ragazzi di 19-20 anni. La nostra linea di pensiero verte sul coinvolgere il più possibile giovani di tutte le età. Abbiamo iniziato con una donazione di materiale online, attraverso Amazon. Abbiamo creato una “lista di desideri” dove abbiamo inserito tutti gli oggetti necessari per realizzare l’evento (dai rotoli di carta agli addobbi) e, nonostante l’iniziale sfiducia, ci siamo stupiti per il quantitativo di donazioni che ci sono state recapitate. Tantissime persone hanno utilizzato questo nuovo mezzo di supporto".

La festa per Sofia

L’evento dell'8 settembre sarà strutturato in 3 momenti. Dalle 14 alle 18:00 ci saranno dei laboratori tenuti da diverse associazioni territoriali. Il range di attività sarà abbastanza ampio: sport, creatività, riciclaggio, arti circensi. Dalle 18.30 in poi street food con la speciale collaborazione dell’associazione Ozanam. Dalle 21 alle 24 Dj set e fluo party. Tutto il ricavato sarà devoluto alla famiglia di Sofia. Aggiornamenti sono visibili sulla pagina Facebook.