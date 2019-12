Pescatori di Natale: i pesci del lago in beneficenza

Una bellissima iniziativa di beneficenza quella organizzata da Marco Marelli e dagli altri pescatori amatoriali del Lago di Como che nella mattina di domenica 15 dicembre si sono radunati per una amichevole competizione ittica. Il folto gruppo si è ritrovato per pescare tutti insieme con l'obiettivo di devolvere sia il ricavato delle iscrizioni sia tutto il pescato alla Cooperativa Sociolario. La gara di pesca aveva un obiettivo in particolare: catturare quanti più persici reali possibili. Obiettivo raggiunto.

Hanno partecipato all'evento pescatori soci dell'Associazione Pesca Sportiva e membri del gruppo Pescatori di Como Alpha.