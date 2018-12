Croce Rossa in piazza Verdi a Como: flash mob per cercare nuovi volontari

Una grande croce rossa formata da 45 quadrati e intorno un cerchio, un girotondo, di volontari in divisa.

E' la spettacolare coreografia andata in scena nella mattina di domenica 2 dicembre 2018 in piazza Verdi a Como, davanti al Teatro Sociale.

Un'iniziativa della Croce Rossa di Como per sensibilizzare i comaschi sul mondo del soccorso e promuovere l'associazione in vista del nuovo corso volontari che partirà a gennaio, dopo le feste natalizie.

Un momento di divertimento che ha coinvolto anche i passanti, adulti e bambini, che si sono prestati volentieri a reggere i pannelli rossi insieme ai 45 volontari fino a creare la grande croce al centro della coreografia.

Foto di gruppo per i volontari della Croce Rossa di Como coinvolti nel flash mob



Un modo, spiegano dall'associazione, per rendere divertente una cosa che spesso è associata a eventi brutti, ma che non è soltanto questo.

Tanti i comaschi e i turisti incuriositi che si sono fermati anche soltanto a guardare, scattare una foto e applaudire l'iniziativa.

Chi volesse avere maggiori informazioni sulle attività della Croce Rossa e sul nuovo corso per i volontari può consultare il sito www.cricomo.org.