Polisportiva Sant’Agata, raccolti 3.300 euro per aiutare una bambina gravemente malata

Circa 3.300 euro. A tanto ammonta la cifra che la Polisportiva Sant’Agata - emanazione della parrocchia e dell’oratorio omonimi, in via Cetti a Como - è riuscita a raccogliere a sostegno delle cure e dell’assistenza di una ragazzina di 12 anni, nipote di un associato, affetta da una grave e rara patologia. Proprio in questi giorni l’adolescente, ricoverata a Firenze dove ha dovuto trasferirsi insieme alla famiglia, è stata sottoposta a una nuova terapia che si spera dia presto risultati positivi.

Alla cifra si è arrivati grazie a una vera e propria gara di solidarietà, a cui nessuno si è sottratto: la festa annuale della Polisportiva, organizzata il 12 gennaio con cena e tombolata, ha prodotto, al netto delle spese, circa 1.100 euro, mentre 2.200 euro è la notevole somma raccolta attraverso offerte volontarie dai giocatori della squadra di calcio Open, ragazzi di poco più di 20 anni particolarmente legati allo zio della ragazzina, che con un grande impegno personale e il passaparola sono riusciti a coinvolgere in questa nobile causa fratelli, amici e conoscenti.

La famiglia, veramente commossa e grata per l’inattesa manifestazione di affetto e vicinanza, si è subito messa in contatto con la dirigenza della Polisportiva per ringraziare. I dettagli del ricavato delle diverse iniziative saranno visibili sul sito www.polisportivasantagata.com e sulla pagina Facebook della Polisportiva, che ha dimostrato ancora una volta di portare avanti i valori della solidarietà, dell’impegno educativo e della condivisione nella vita come nello sport, e non solo a parole.