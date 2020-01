Che successo i cento orsi all'asta: raccolti quasi 2mila euro

Un successo l'asta benefica organizzata dai commercianti che hanno promosso il Villaggio degli Orsi in piazza Mazzini a Como. "Andrea Masarati, titolare del ristorante Al Mazzini ha spiegato che "sono stati battuti all'asta tutti i cento orsi polari a disposizione e abbiamo raccolto esattamente 1.978 euro, come l'anno di nascita di mia moglie Maria". I fondi raccolti saranno devoluti, come da promessa, alla fondazione Dottor Sorriso Onlus.

I grossi peluche bianchi sono andati letteralmente a ruba. Molte famiglie, soprattutto per la gioia dei bambini, hanno partecipato all'asta arrivando ad offrire in qualche caso anche 100 euro.

Si conclude così una strepitosa prima edizione del Villaggio degli Orsi che ha visto tantissime persone partecipare nel corso di queste festività natalizie.