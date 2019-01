Accoglienza di migranti e senzatetto a Como, progetto della Caritas da 250mila euro

Si chiama "Como città di Confine" il progetto della Caritas della Diocesi di Como per l'accoglienza di senzatetto e migranti.

La Caritas lariana è stata scelta da Caritas Italiana come beneficiaria di uno dei progetti finanziati a livello nazionale grazie alle risorse del Fondo Cei 8 per mille. Nel concreto si tratta di 198 mila euro per la realizzazione del progetto “Como città di Confine”. L’annuncio è stato dato in concomitanza con la presentazione delle iniziative per il ventennale della morte di don Renzo Beretta, a cui il progetto è simbolicamente legato. A queste risorse economiche – destinate al 2019, ma con il possibile finanziamento di una seconda annualità - si aggiunge un contributo di 50 mila euro della Caritas diocesana che porta il valore totale del progetto a 248 mila euro.

Le iniziative finanziate dal progetto “Como città di Confine”

Si tratta in alcuni casi di attività già esistenti, in altri di servizi nuovi.