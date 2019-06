Strawoman a Como: 3mila donne di corsa per la città

Un altro grande successo per la competizione dedicata alle donne a cui piace correre: l'edizione 2019 della Strawoman ha visto una folta partecipazione. Sono state circa 3mila le donne che si sono ritrovate in centro città per partecipare alla gara amatoriale.

Le podiste, rigorosamente in rosa, hanno attraversato il centro della città partendo da piazza Cavour. La prima arrivata è Linda, giovane e atletica islandese.

Allegati