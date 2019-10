Virtus Cermenate: è 4 a 0 contro Volley Compreno

Nella seconda fra le amichevoli con cui ci si prepara all'inizio del nuovo anno sportivo, le ragazze della Virtus Cermenate battono le avversarie del Volley Compreno 4 set a 0 (25-15, 26-24, 25-7, 25-16). Le atlete comasche, guidate da coach Giorgio Proverbio, hanno affrontato le Under 21 di Lentate sul Seveso in casa: "Brave - fa sapere l'allenatore - hanno affrontato il match con il giusto piglio, applicando gli schemi provati in allenamento, sia in fase di attacco che in fase di difesa". Anche il pubblico si è accorto del buon gioco e ha notato la crescita delle stlete rispetto alla passata stagione. Ora si torna in aplestra per preparare al meglio l’esordio della formazione di seconda divisione, giovedì 17 ottobre 2019 alle ore 20.30 in casa contro la Pallavolo Cabiate.

La Formazione: Ruiu, Arnaboldi, Tosetti, Beraldo, Bollini, Castelli, Favaro, Napolitano, Penitenti, Ravasio, Schembri (L1), Rumi (L2). Allenatore: Proverbio Giorgio.