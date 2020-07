Volley, Pool Libertas: nono anno consecutivo in A2. E si conferma anche lo storico sponsor

Con la stagione sportiva che inizierà a settembre, Pool Libertas Cantù parteciperà al campionato di Serie A2 per il nono anno, l'ottavo consecutivo. Ha rinnovarsi sarà poi anche il sostegno che La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù fornisce alla squadra fin dalla sua fondazione, nel 1982. Una fiducia dimostrata su tutte le maglie, dalle giovanili alla prima squadra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – conferma il Presidente del Pool, Ambrogio Molteni – per noi è uno degli sponsor strategici per mettere insieme un budget appropriato ad affrontare la stagione con una buona base finanziaria, indispensabile anche per garantire gli investimenti sulle squadre giovanili e di categoria”.