Volley, è ufficiale: il campionato si chiude qui

Mentre praticamente in tutti i tornei, specialmente quelli dove si guadagna di più - come il calcio o la Formula1 - ancora si discute sulla possibilità di portare a termine il campionato, il volley italiano si è espresso per tutte e tre le serie maggiori. Superlega, A2 - in cui sono impegnati i canturini del Pool Libertas - e A3, tutte ferme. La decisione è arrivata dopo una votazione, in tre distinte videoconferenze, in cui si è deciso per la sospensione definitiva del campionato.

La votazione è stata unanime per A2 e A3, di maggioranza invece in Superlega, dove il consiglio di amministrazione si è espresso con 11 voti a favore su 13.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma se per A2 e A3 la chiusura del campionato è definitiva, per la Superlega resta aperto uno spiraglio. Si potrebbe infatti più avanti decidere di disputare comunque i play-off, considerando il punteggio e la classifica raggiunti a marzo, con l'ultima partita. Ma si deciderà più avanti e, fammi sapere gli organizzatori, soltanto se questo garantirà il rispetto delle norme e la salute degli atleti.