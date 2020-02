Studenti-arcieri: pioggia di medaglie per gli atleti dell’Università dell'Insubria

Mese d’oro, è proprio il caso di dirlo, per il college sportivo di Tiro con l’arco dell’università di Como.

Partenza nel week end dell’8 febbraio grazie a Chiara Rebagliati, finalista del circuito di Coppa del Mondo 2020 della World Archery, quest’anno disputata a Las Vegas. Qui la ragazza dell’Insubria ha conquistato un più che soddisfacente quarto posto.

Nel fine settimana del 22 febbraio, sono arrivate poi le medaglie grazie alla gara internazionale The 6th Italian Challenge e ai campionati italiani indoor di Rimini.

Nel primo caso, protagoniste la solita Chiara Rebagliati e Sara Ret. Entrambe portano a casa un bronzo nelle individuali, poi nella mixed team Chiara conquista un argento e Sara addirittura l’oro.

La Rebagliati si conferma fortissima anche nei campionati italiani indoor, con un oro a squadre seniores femminile arco olimpico. Nella stessa categoria Tanya Giaccheri si aggiudica un argento. Anche un oro a squadre assoluto femminile arco olimpico per Chiara e un bronzo per Tanya.

E ancora un argento individuale assoluto e un bronzo individuale di classe vinti sempre da Chiara Rebagliati.

Ottimi risultati anche per Alex Boggiatto, che ha portato a casa un argento individuale di classe arco compound seniores maschile e un argento individuale assoluto arco compound maschile.

“I risultati sportivi dei nostri atleti sono sempre motivo di orgoglio – commenta il rettore Angelo Tagliabue –, ma oggi questa notizia è più che mai gradita perché ci fa intravedere il ritorno alla normalità, dopo settimane di apprensione dei cittadini per la situazione sanitaria”.

«Il 2020 sarà un anno ricco di impegni e di sfide, prima tra tutte, quella di riuscire a qualificare alle Olimpiadi le squadre di tiro con l’arco”. Sono le parole a caldo di Chiara Rebagliati. “L'unica opportunità per conquistare i pass è l'ultima tappa di Coppa del Mondo che si tiene a Berlino a fine giugno. Saranno mesi molto intensi, ma ci metterò tutto il mio impegno affinché possa realizzarsi questo sogno”.