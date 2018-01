Tennis, a Como il torneo dei migliori baby talenti

Baby tennisti a Como per il Junior Next Gen Italia. Dal 13 al 22 aprile 2018 il circolo di Villa Olmo è stato scelto dalla Federazione come sede di una delle cinque tappe del Circuito di Macroarea.

In pratica tutti i migliori baby tennisti dell’area Nord- Ovest della Penisola (per le categorie Under 10, Under 12 Under 14 e Under 16 sia maschile sia femminile) saranno ospiti in riva al Lario per prendere parte ad una delle tappe più importanti del calendario giovanile 2018. La Macroarea della Lombardia comprende anche Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Oltre al Tennis Como, le tappe fissate dalla Federazione sono quelle dell’Hanbury Tennis Club Alassio (dal 23 febbraio), del Nuovo Tennis Paradiso in Piemonte (dal 24 marzo), del Tennis Club Loano e del Tennis Club Finale (dal 1 giugno) e, per finire, quella del Mongodi Tennis Team e Ct Bagnatica dal 7 settembre.

Per la prima volta la provincia di Como ospiterà dunque i tabelloni dello Junior Next Gen Italia. Si conteranno a centinaia i baby tennisti che arriveranno in città per l’evento giunto all’ottava edizione. Gli appassionati dello sport della racchetta avranno dunque l’occasione per scoprire nomi ancora “freschi” del panorama tennistico nazionale che potrebbero poi ritrovare tra qualche anno (si spera) tra i big della racchetta. Per il Tennis Como lo Junior Next Gen Italia rappresenta un ulteriore appuntamento di prestigio che va ad aggiungersi ad un calendario 2018 già ricco di eventi che culmineranno con il tradizionale Challenger Atp di fine agosto ed inizio settembre.