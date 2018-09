A Villa Olmo il campionato italiano dei Commercialisti

Il Tennis Como ospiterà dal 3 all’8 settembre il campionato italiano per dottori commercialisti ed esperti contabili. Evento che si disputerà sui campi in terra rossa di Villa Olmo, gli stessi che hanno ospitato in questa settimana il Challenger Atp “Città di Como”.

Sono una cinquantina i giocatori iscritti al torneo nazionale. Otto tabelloni che verranno disputati (singolare assoluto, doppio assoluto, singolo Veterani, doppio veterani, singolo amatori, doppio amatori, singolo femminile, doppio misto). Le prime partite sono in calendario già il 3 settembre alle 10 e il programma proseguirà nelle giornate successive dalle 9 alle 18.

Non solo tennis però, perché il ricco programma dell’evento ha inserito anche una “cena sportiva” nel ristorante del Tennis Como, una visita guidata alla città di Alessandro Volta (giovedì 6 settembre) ed escursioni in battello sul Lario (venerdì).

Le finali si giocheranno sabato 8 settembre mentre in serata il campionato italiano per dottori commercialisti si congederà dalla nostra città con una cena di gala allo Yacht Club dove ci saranno anche le premiazioni dei tornei.